Ciné-débat The Father Forges-les-Eaux
Ciné-débat The Father Forges-les-Eaux mardi 20 janvier 2026.
Ciné-débat The Father
Espace de Forges Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 20:00:00
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Le Festival Permanent vous propose le film THE FATHER .
Mardi 20 janvier à 20h00
à L’Espace de Forges
Suivi d’un échange avec la participation amicale de Bruno Cany (Professeur de Philosophie Paris).
Tarif unique 3,50€
Gratuit pour les élèves de Forges-les-Eaux
Sans réservation .
Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 56
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-débat The Father
L’événement Ciné-débat The Father Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux