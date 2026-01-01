Ciné-débat The Father Forges-les-Eaux

Ciné-débat The Father

Le Festival Permanent vous propose le film THE FATHER .

Mardi 20 janvier à 20h00

à L’Espace de Forges

Suivi d’un échange avec la participation amicale de Bruno Cany (Professeur de Philosophie Paris).

Tarif unique 3,50€

Gratuit pour les élèves de Forges-les-Eaux

Sans réservation .

Espace de Forges Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 56

