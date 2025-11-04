Ciné-débat The Pickers fruits amers Sélestat

Ciné-débat The Pickers fruits amers Sélestat mardi 4 novembre 2025.

Ciné-débat The Pickers fruits amers

Place Vanolles Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-04 20:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Projection suive d’un débat animé par les partenaires du festival « Alimenterre »

Le film ajoute un goût amer à ce que nous avons tous les jours sur notre table nos fruits et légumes quotidiens sont issus de l’exploitation d’êtres humains, des migrants dont la plupart n’ont ni contrat, ni salaire minimum. Il présente également des initiatives équitables pour lutter contre cette exploitation.

Documentaire d’Elka Sasse.

La projection est suive d’un débat animé par les partenaires du festival Alimenterre. 0 .

Place Vanolles Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 01 60 contact@cc-selestat.fr

English :

Screening followed by discussion led by « Alimenterre » festival partners

German :

Vorführung mit anschließender Diskussion, moderiert von den Partnern des Festivals « Alimenterre »

Italiano :

Proiezione seguita da un dibattito condotto dai partner del festival « Alimenterre »

Espanol :

Proyección seguida de un debate animado por los socios del festival « Alimenterre

L’événement Ciné-débat The Pickers fruits amers Sélestat a été mis à jour le 2025-09-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme