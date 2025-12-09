Ciné Débat TKT Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage

Ciné Débat TKT

Place Carnot Cinéma l'Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-12-09 18:00:00

2025-12-09

Projection du film TKT suivi d’un débat sur la harcèlement scolaire

+33 7 66 19 69 67

English : Ciné Débat TKT

Screening of the film TKT followed by a debate on bullying at school

German : Ciné Débat TKT

Vorführung des Films TKT mit anschließender Diskussion über Mobbing in der Schule

Italiano :

Proiezione del film TKT seguita da un dibattito sul bullismo a scuola

Espanol : Película Debate TKT

Proyección de la película TKT seguida de un debate sobre el acoso escolar

