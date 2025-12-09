Ciné Débat TKT Place Carnot Marennes-Hiers-Brouage
Place Carnot Cinéma l’Estran Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime
Début : 2025-12-09 18:00:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
Projection du film TKT suivi d’un débat sur la harcèlement scolaire
Place Carnot Cinéma l’Estran Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 19 69 67
English : Ciné Débat TKT
Screening of the film TKT followed by a debate on bullying at school
German : Ciné Débat TKT
Vorführung des Films TKT mit anschließender Diskussion über Mobbing in der Schule
Italiano :
Proiezione del film TKT seguita da un dibattito sul bullismo a scuola
Espanol : Película Debate TKT
Proyección de la película TKT seguida de un debate sobre el acoso escolar
