CINÉ DÉBAT TKT Mende

Boulevard Lucien Arnault Mende Lozère
Début : 2025-11-19 17:30:00
fin : 2025-11-19 19:00:00
2025-11-19
Genre Comédie, Drame, Fantastique / Durée 01h22 / Réalisation Solange Cicurel
Projection en partenariat avec le Conseil départemental des Jeunes Promotion Thomas Pesquet
La projection sera suivi d’un temps d’échange avec les membres du CDJ et Claire MEST, chargé de mission égalité du CIDFF.
Emma, une jeune fille de 16 ans bien dans sa peau, populaire dans son lycée, est tombée dans le coma. Pourquoi ? Que lui est-il arrivé ? Pour le comprendre, elle va devenir fantôme pour quelques jours. Invisible, elle peut alors tout voir, tout entendre et retourner dans ses souvenirs pour reconstituer son histoire. Avec ce film, elle aborde notamment la question du harcèlement scolaire, dans la vraie vie comme sur les réseaux sociaux.
Acteurs Lanna de Palmaert, Émilie Dequenne, Stéphane De Groodt, Raphaëlle Lubansu, Tania Garbarski, Lily Dupont, N’landu Lubansu, Lisa Du Pré, Kassim Meesters, Sonia Bekam, Emmanuelle Galabru .
Boulevard Lucien Arnault Mende 48000 Lozère Occitanie cinema@trianon-mende.fr
