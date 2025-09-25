Ciné-débat “Toucher terre” RISCLE Riscle

Ciné-débat “Toucher terre”

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle Gers

Début : 2025-09-25 21:00:00

2025-09-25

Intervenants Frédéric Poulle et Jean-François Gardère du CAUE du Gers

Le film Toucher terre présente le renouveau en cours de la construction en terre crue, un matériau aussi ancien que l’architecture elle-même.

Des experts en archéologie, en science de la matière, en architecture et en technique de construction dévoilent les diverses facettes des édifices en terre, en écho avec l’avancée d’un chantier dit participatif .

Des apprentis y découvrent comment façonner à la main un mur en terre, en ajoutant un peu de paille et d’eau trouvés sur place. Du sol au mur, de la main qui pétrit au chantier à haute technologie, un extraordinaire voyage vers ce qui semble parfois si ordinaire, la matière terre et l’acte de construire.

La terre, en tant qu’écomatériau aux potentiels infinis et pourtant largement méconnu de nos jours dans nos contrées, se révèle être une ressource aux nombreux avantages. Offrant une multitude de bienfaits écologiques, économiques et sanitaires, il s’agit en effet d’une ressource naturelle abondante, souvent disponible localement et donc particulièrement durable au plan environnemental, mais aussi dépourvue d’élément nocif, ce qui la rend sûre tant à la construction qu’à l’occupation des habitations.

RISCLE Ecocentre Pierre et Terre Riscle 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 89 28 communication@pierreetterre.org

English :

Speakers: Frédéric Poulle and Jean-François Gardère from CAUE du Gers

The film Toucher terre presents the current revival of raw earth construction, a material as old as architecture itself.

Experts in archaeology, materials science, architecture and construction techniques reveal the many facets of earthen buildings, echoing the progress of a « participative » building site.

Apprentices discover how to build an earthen wall by hand, adding a little straw and water found on site. From the ground to the wall, from the kneading hand to the high-tech building site, an extraordinary journey into what sometimes seems so ordinary: the material earth and the act of building.

Earth, as an ecomaterial with infinite potential yet largely unknown in our countries today, proves to be a resource with many advantages. Offering a multitude of ecological, economic and health benefits, it is in fact an abundant natural resource, often available locally and therefore particularly sustainable in environmental terms, but also free from harmful elements, making it safe for both construction and home occupation.

German :

Referenten: Frédéric Poulle und Jean-François Gardère vom CAUE du Gers

Der Film Toucher terre zeigt die aktuelle Wiederbelebung des Bauens mit Lehm, einem Material, das so alt ist wie die Architektur selbst.

Experten aus den Bereichen Archäologie, Materialwissenschaft, Architektur und Bautechnik zeigen die verschiedenen Facetten von Lehmbauten und berichten über die Fortschritte auf einer sogenannten « partizipativen » Baustelle.

Lehrlinge lernen, wie man eine Lehmmauer von Hand errichtet, indem man etwas Stroh und Wasser aus der Umgebung hinzufügt. Vom Boden bis zur Mauer, von der knetenden Hand bis zur High-Tech-Baustelle, eine außergewöhnliche Reise zu dem, was manchmal so gewöhnlich erscheint: die Materie Erde und der Akt des Bauens.

Erde, ein Ökomaterial mit unendlichem Potenzial, das in unseren Breitengraden weitgehend unbekannt ist, erweist sich als eine Ressource mit zahlreichen Vorteilen. Sie bietet eine Vielzahl von ökologischen, ökonomischen und gesundheitlichen Vorteilen und ist eine reichlich vorhandene natürliche Ressource, die oft lokal verfügbar ist und daher besonders nachhaltig für die Umwelt ist.

Italiano :

Relatori: Frédéric Poulle e Jean-François Gardère del CAUE du Gers

Il film Toucher terre presenta l’attuale revival delle costruzioni in terra cruda, un materiale antico quanto l’architettura stessa.

Esperti di archeologia, scienza dei materiali, architettura e tecniche di costruzione svelano le molteplici sfaccettature delle costruzioni in terra cruda, facendo eco al progresso di un cantiere « partecipativo ».

Gli apprendisti scoprono come costruire un muro di terra a mano, aggiungendo un po’ di paglia e acqua trovata sul posto. Dalla terra al muro, dalla mano che impasta al cantiere high-tech, un viaggio straordinario verso ciò che a volte sembra così ordinario, la materia terra e l’atto del costruire.

La terra, come eco-materiale dalle infinite potenzialità ancora in gran parte sconosciute nei nostri Paesi, si sta rivelando una risorsa dai molteplici vantaggi. Offre una moltitudine di vantaggi ecologici, economici e sanitari, è una risorsa naturale abbondante, spesso disponibile localmente e quindi particolarmente sostenibile dal punto di vista ambientale. È inoltre priva di elementi nocivi, il che la rende sicura sia per le costruzioni che per le abitazioni.

Espanol :

Ponentes: Frédéric Poulle y Jean-François Gardère del CAUE du Gers

La película Toucher terre presenta el renacimiento actual de la construcción con tierra cruda, un material tan antiguo como la propia arquitectura.

Expertos en arqueología, ciencia de los materiales, arquitectura y técnicas de construcción desvelan las múltiples facetas de las construcciones de tierra, haciéndose eco del progreso de una obra « participativa ».

Los aprendices descubren cómo construir un muro de tierra a mano, añadiendo un poco de paja y agua encontrada in situ. Del suelo al muro, de la mano que amasa a la obra de alta tecnología, un viaje extraordinario hacia lo que a veces parece tan ordinario, la tierra material y el acto de construir.

La tierra, como ecomaterial con un potencial infinito que aún se desconoce en gran medida en nuestros países, está demostrando ser un recurso con muchas ventajas. Ofrece multitud de beneficios ecológicos, económicos y para la salud, es un recurso natural abundante, a menudo disponible localmente y, por tanto, especialmente sostenible desde el punto de vista medioambiental. Además, está libre de elementos nocivos, lo que la hace segura tanto para la construcción como para la vivienda.

