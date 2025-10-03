Ciné-débat Toucher terre Lycée de l’Atlantique Royan

Lycée de l’Atlantique 2 rue de Montréal Royan Charente-Maritime

La CARA vous invite à la projection du film Toucher terre qui sera suivi d’une intervention de professionnels pour échanger et comprendre les enjeux des matériaux biosourcés.

Lycée de l’Atlantique 2 rue de Montréal Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine energie@agglo-royan.fr

English :

CARA invites you to a screening of the film « Toucher terre » (touching the earth), followed by a talk by professionals to discuss and understand the challenges of bio-sourced materials.

German :

CARA lädt Sie zur Vorführung des Films « Toucher terre » ein. Im Anschluss daran werden Fachleute zu Wort kommen, um sich auszutauschen und die Herausforderungen biobasierter Materialien zu verstehen.

Italiano :

Il CARA vi invita alla proiezione del film « Toucher terre » (Toccare la terra), seguita da un intervento di professionisti per discutere e comprendere le problematiche legate ai materiali di origine biologica.

Espanol :

El CARA le invita a la proyección de la película « Toucher terre » (Tocar la tierra), seguida de una charla de profesionales para debatir y comprender la problemática de los materiales de origen biológico.

