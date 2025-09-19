Ciné-débat Tous dehors ! Médiathèque l’Echappée Les Sorinières

Ciné-débat Tous dehors ! Médiathèque l’Echappée Les Sorinières vendredi 19 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-19 20:00 – 21:30

Gratuit : oui Gratuit Adulte, Etudiant

Vous aimez vos enfants ? Mettez les dehors ! »Tous dehors ! » est un documentaire de 57 minutes (2023) qui montre l’importance de reconnecter l’enfant à la nature pour son développement et celui de la société. On y voit des enfants jouer et explorer librement leur environnement extérieur, le monde du vivant et la Nature. On y entend des professionnels qui alertent sur les enjeux de la construction et du développement de l’enfant, aujourd’hui fragilisés par la sédentarité en intérieur.La projection sera suivie d’un échange avec le public mené par Marta Seguin éducatrice à l’environnement et animatrice nature, professionnelle de l’enfance.

Médiathèque l’Echappée Les Sorinières 44840

024004892 https://bibliotheque.ville-sorinieres.fr/evenement/projection-du-film-tous-dehors