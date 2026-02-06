Ciné-débat Tous dehors ! Salle Gérard Philipe Trémentines
Ciné-débat Tous dehors !
Salle Gérard Philipe Place Flandres et Dunkerques Trémentines Maine-et-Loire
Début : 2026-03-17 20:00:00
fin : 2026-03-17 21:30:00
2026-03-17
Documentaire de 57 min qui propose une immersion sensible dans le monde de l’enfance et alerte sur les enjeux majeurs du développement de l’enfant. .
Salle Gérard Philipe Place Flandres et Dunkerques Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
