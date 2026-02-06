Ciné-débat Tous dehors ! Salle Gérard Philipe Trémentines

Ciné-débat Tous dehors !

Salle Gérard Philipe Place Flandres et Dunkerques Trémentines Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-17 20:00:00

fin : 2026-03-17 21:30:00

Date(s) :

2026-03-17

Documentaire de 57 min qui propose une immersion sensible dans le monde de l’enfance et alerte sur les enjeux majeurs du développement de l’enfant. .

Salle Gérard Philipe Place Flandres et Dunkerques Trémentines 49340 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-débat Tous dehors ! Trémentines a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de tourisme du Choletais