Ciné débat Tout pour être heureux ? Josselin
Ciné débat Tout pour être heureux ? Josselin vendredi 10 avril 2026.
Ciné débat Tout pour être heureux ?
6 Rue des Douves du Lion d’Or Josselin Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 18:30:00
fin : 2026-04-10 21:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Ploërmel Communauté organise un ciné-débat, ouvert à tous. Cet événement est en partenariat avec Douar Nevez, La Maison des Ados, Alcool Accompagnement Prévention, La Santé de la Famille et le Groupe Entraide Soutien Dépendance. La soirée débutera par la projection du film Tout pour être heureux ? de Jérôme Adam. Ce documentaire donne la parole aux frères et sœurs de personnes confrontées à l’addiction. C’est une plongée dans les familles qui questionne notre quête du bonheur et met en lumière les solidarités et les chemins possibles pour continuer à avancer. De 18h30 à 21h. .
6 Rue des Douves du Lion d’Or Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 73 20 73
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English :
L’événement Ciné débat Tout pour être heureux ? Josselin a été mis à jour le 2026-03-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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