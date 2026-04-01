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CINÉ-DÉBAT Tout va bien SEW, Manufacture des Tabacs Morlaix

CINÉ-DÉBAT Tout va bien SEW, Manufacture des Tabacs Morlaix jeudi 16 avril 2026.

Lieu : SEW, Manufacture des Tabacs

Adresse : 39T Quai du Léon

Ville : 29600 Morlaix

Département : Finistère

Début : 2026-04-16T20:00:00

Fin : 2026-04-16T

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Morlaix

CINÉ-DÉBAT Tout va bien

SEW, Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 20:00:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Le Cinéma La Salamandre aura le plaisir d’accueillir le service Odyssée de Morlaix, de la Fondation Massé Trévidy, dans le cadre d’un débat à l’issue du documentaire Tout va bien , abordant l’intégration réussie de jeunes étrangers sur le territoire français.

ODYSSÉE
Odyssée est un service éducatif qui existe sur le territoire de Morlaix depuis 2014. L’équipe accompagne 20 mineurs non accompagnés  âgés de 15 à 18 ans dans leur intégration sur le territoire, une intégration riche de réussite. Odysée propose un projet global d’insertion qui comprend l’hébergement, l’accompagnement éducatif et l’accompagnement aux démarches administratives.

SYNOPSIS
Âgés de 14 à 19 ans, cinq adolescents ont traversé des déserts et des mers, seuls. Arrivés à Marseille, ces filles et garçons portent en eux l’espoir brûlant d’une nouvelle vie. Ils apprennent un métier, un pays, des habitudes et pour certains une langue. Tout va bien répètent-ils obstinément à leurs familles. Mais le véritable voyage ne fait que commencer…   .

SEW, Manufacture des Tabacs 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne  

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English : CINÉ-DÉBAT Tout va bien

L’événement CINÉ-DÉBAT Tout va bien Morlaix a été mis à jour le 2026-04-02 par OT BAIE DE MORLAIX

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