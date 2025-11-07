Ciné-débat Transmettre Candé Maison de l’alimentation itinérante Candé

Ciné-débat Transmettre Candé

Maison de l’alimentation itinérante 4 Route d’Ingrandes Candé Maine-et-Loire

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 20:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

Ciné-débat de Transmettre , un film de Jérôme Zindy. Le vendredi 7 novembre 2025 à 20h30 à Candé.

Découvrez tous les événements de l’étape du territoire de l’Anjou Bleu, du 24 octobre au 21 novembre 2025.

La Maison de l’Alimentation Itinérante, matérialisée par une petite maison en bois (tiny house) créée par l’association Aux Goûts Du Jour, organise, en lien avec les acteurs/trices de chaque territoire où elle fait étape, un programme varié d’actions en faveur du Bien Manger, destiné aux habitant.e.s, aux entreprises et aux collectivités locales animations, formations et accompagnements. .

Maison de l'alimentation itinérante 4 Route d'Ingrandes Candé 49440 Maine-et-Loire Pays de la Loire

English :

Film-debate of Transmettre , a film by Jérôme Zindy. Friday, November 7, 2025 at 8:30pm in Candé.

German :

Filmdebatte zu Transmettre , einem Film von Jérôme Zindy. Am Freitag, den 7. November 2025 um 20.30 Uhr in Candé.

Italiano :

Film-dibattito su Transmettre , un film di Jérôme Zindy. Venerdì 7 novembre 2025 alle 20.30 a Candé.

Espanol :

Cine-debate sobre Transmettre , película de Jérôme Zindy. Viernes 7 de noviembre de 2025 a las 20.30 h en Candé.

