Ciné-débat Transmettre Kintzheim

50 rue de la Liberté Kintzheim Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-22 20:00:00

Ciné-débat qui aborde le thème sensible de la transmission d’une ferme

La ferme de Monique et Francis incarne un modèle d’agriculture paysanne biologique et citoyenne face à un monde consumériste. Mais l’heure de la retraite a sonné et il faut « transmettre » pour éviter que la ferme et ses valeurs ne disparaissent. Un moment crucial où se construisent les systèmes agricoles de demain.

Documentaire de Jérôme Zindy.

La projection est suivie d’un débat animé par les partenaires du festival Alimenterre. .

50 rue de la Liberté Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 01 60 contact@cc-selestat.fr

English :

A film-debate on the sensitive subject of passing on a farm

German :

Filmdebatte, die sich mit dem sensiblen Thema der Übergabe eines Bauernhofs befasst

Italiano :

Un film-dibattito che affronta il delicato tema del trapasso in una fattoria

Espanol :

Una película-debate que aborda el delicado tema del paso en una granja

