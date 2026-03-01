Ciné Débat

Tressignaux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Organisé par le CCAS et la commission jeunes du Mix Café.

Projection du film Nausicäa de la vallée du vent d’Hayao Miyazaki, inscription obligatoire au 07 82 88 80 14 avant le 11 mars. Pour les enfants à partir de la sixième. 7€ avec pizzas et boissons. .

Tressignaux 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 82 22 80 14

L'événement Ciné Débat Tressignaux a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Falaises d'Armor