Ciné débat Tribunal de Nevers Tribunal Nevers

Début : 2025-10-02 17:30:00

fin : 2025-10-02 20:00:00

2025-10-02

A l’occasion de la NUIT DU DROIT le jeudi 2 octobre, sera organisé au Tribunal Judiciaire de Nevers de 17h30 à 20h la projection de l’épisode « Cour d’assises de Nevers » de Justice en France Une femme tente de tuer son compagnon.

Après la projection, un débat sera animé autour du thème « Quel avenir pour la prison ? »en présence du Président près ledit tribunal, de Madame la Procureur de la République, de Madame la Directrice du SPIP, de Monsieur le Directeur de la maison d’arrêt, de Madame le Bâtonnier du Barreau de Nevers ainsi que d’autres professionnels du droit (avocats, magistrats).

Le CDAD de la Nièvre s’inscrit dans cet évènement national afin de promouvoir l’accès au droit pour tous, notamment en milieu carcéral. Ce débat est à destination des professionnels et de tout public.

Jeudi 2 octobre 2025

A partir de 17h30

Tribunal Judiciaire Place du Palais -58000 NEVERS

Pour tout public

Gratuit sur inscription

Afin d’y participer, veuillez vous inscrire aux coordonnées suivantes cdad-nievre@justice.fr ou 03.86.93.44.02 .

Tribunal Place du Palais Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 44 02 cdad-nievre@justice.fr

