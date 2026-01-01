Ciné-Débat Trop Chaud pour Travailler Vitré

Ciné-Débat Trop Chaud pour Travailler

Début : 2026-01-29 19:30:00

Soirée débat autour du film documentaire Trop chaud pour travailler Vitré

Projection du film de Mikaël Le François au Centre culturel de Vitré, suivie d’un débat.

Pourrons-nous continuer à produire toujours plus dans un monde qui se réchauffe inexorablement ? Entre catastrophe sanitaire, mise à mal de l’économie et creusement des inégalités, cette enquête édifiante éclaire les conséquences de l’augmentation des températures sur le travail.

La projection de ce film par la CFE-CGC sera suivie d’un temps de débat sur ce sujet, en présence de Anne-Catherine CUDENNEC, Secrétaire Nationale CFE-CGC sur les droits humains.

Au programme de cette soirée

19h30-20h Accueil et mot d’introduction

20h-21h30 Projection du film

21h30-22h30 Echange-débat

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès que possible et avant le 26 janvier 2026 à l’adresse suivante

https://bretagne.cfecgc.org/soiree-debat-autour-du-film-documentaire-trop-chaud-pour-travailler-vitre/ .

6 Rue de Verdun Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 65 59 88

