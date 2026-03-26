Ciné-débat – Troubles de l’attention (TDAH) et du neurodéveloppement (TND) – Jeudi 2 avril 2026 Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné
Ciné-débat – Troubles de l’attention (TDAH) et du neurodéveloppement (TND) – Jeudi 2 avril 2026 Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné jeudi 2 avril 2026.
Ciné-débat – Troubles de l’attention (TDAH) et du neurodéveloppement (TND) – Jeudi 2 avril 2026 Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 2 avril, 08h30 Ille-et-Vilaine
5€
Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée ciné-débat autour des troubles de l’attention et du neurodéveloppement.
A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, les Apel de l’École Notre Dame de Cesson-Sévigné, de l’École Sainte Anne de Thorigné-Fouillard et du Collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné ont le plaisir de vous inviter à une soirée ciné-débat autour des troubles de l’attention et du neurodéveloppement.
Jeudi 2 avril 2026 à 20h30
Cinéma Le Sévigné – Cesson-Sévigné
Tarif unique : 5 €
Réservation et règlement directement au guichet du cinéma dès à présent
Au programme : projection du documentaire « Plongez en nos troubles – TDAH », suivie d’un temps d’échanges avec des professionnels et représentants associatifs.
Ce documentaire vous invite à découvrir le quotidien de plusieurs enfants afin de mieux comprendre les difficultés scolaires liées au Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).
Intervenants présents pour le débat :
• Enora OGER – Ergothérapeute, cabinet pluridisciplinaire PICTANGRAM
• Lénaïg PINGUET – Association HyperSupers
• Alexandre BÉGUÉ – Éducateur spécialisé, cabinet TAHOMA
Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette soirée d’information, d’échanges et de sensibilisation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-02T08:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-02T22:00:00.000+02:00
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Cinéma Le Sévigné Rue du muguet,Cesson-Sévigne Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine
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