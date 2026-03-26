Ciné-débat – Troubles de l’attention (TDAH) et du neurodéveloppement (TND) – Jeudi 2 avril 2026 Cinéma Le Sévigné Cesson-Sévigné Jeudi 2 avril, 08h30 Ille-et-Vilaine

5€

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée ciné-débat autour des troubles de l’attention et du neurodéveloppement.

A l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, les Apel de l’École Notre Dame de Cesson-Sévigné, de l’École Sainte Anne de Thorigné-Fouillard et du Collège Léontine Dolivet de Cesson-Sévigné ont le plaisir de vous inviter à une soirée ciné-débat autour des troubles de l’attention et du neurodéveloppement.

Jeudi 2 avril 2026 à 20h30

Cinéma Le Sévigné – Cesson-Sévigné

Tarif unique : 5 €

Réservation et règlement directement au guichet du cinéma dès à présent

Au programme : projection du documentaire « Plongez en nos troubles – TDAH », suivie d’un temps d’échanges avec des professionnels et représentants associatifs.

Ce documentaire vous invite à découvrir le quotidien de plusieurs enfants afin de mieux comprendre les difficultés scolaires liées au Trouble Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDAH).

Intervenants présents pour le débat :

• Enora OGER – Ergothérapeute, cabinet pluridisciplinaire PICTANGRAM

• Lénaïg PINGUET – Association HyperSupers

• Alexandre BÉGUÉ – Éducateur spécialisé, cabinet TAHOMA

Nous espérons vous retrouver nombreux pour cette soirée d’information, d’échanges et de sensibilisation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-02T08:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-02T22:00:00.000+02:00

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Cinéma Le Sévigné Rue du muguet,Cesson-Sévigne Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine



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