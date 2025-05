Ciné débat: tu nourriras le monde – Cinéma St Joseph Pornic, 13 mai 2025 21:00, Pornic.

Loire-Atlantique

Ciné débat: tu nourriras le monde Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame Pornic Loire-Atlantique

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-13 21:00:00

fin : 2025-05-13 23:00:00

Date(s) :

2025-05-13

Le film de Floris Schrujer et Nathan Pirard, pour débattre ensuite, est diffusé au cinéma St Joseph, en partenariat avec l’association mémoire fruitère, dans le cadre de l’ Eco Festival itinérant dans tout le Pays de Retz.



L’histoire d’une agriculture céréalière industrielle.

Retrouvez le programme complet des animations de l’Ecofestival 2025 qui auront lieu en Destination Pornic, ainsi que le programme à télécharger.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Cinéma St Joseph 14 rue Notre Dame

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 11 34 com@cinestjoseph44.fr

English :

Floris Schrujer and Nathan Pirard’s film, to be discussed afterwards, is shown at the St Joseph cinema, in partnership with the mémoire fruitère association, as part of the Eco Festival touring the Pays de Retz.

German :

Der Film von Floris Schrujer und Nathan Pirard, um anschließend zu debattieren, wird im Kino St Joseph in Partnerschaft mit dem Verein mémoire fruitère im Rahmen des Eco Festival, das durch das ganze Pays de Retz wandert, gezeigt.

Italiano :

Il film di Floris Schrujer e Nathan Pirard sarà proiettato e discusso al cinema St Joseph, in collaborazione con l’associazione mémoire fruitère, nell’ambito dell’Eco Festival itinerante del Pays de Retz.

Espanol :

La película de Floris Schrujer y Nathan Pirard se proyectará y comentará en el cine St Joseph, en colaboración con la asociación mémoire fruitère, en el marco del Festival Eco que recorre el Pays de Retz.

L’événement Ciné débat: tu nourriras le monde Pornic a été mis à jour le 2025-05-06 par I_OT Pornic