Ciné débat Un espoir pour l’Effraie Giffaumont-Champaubert

Ciné débat Un espoir pour l’Effraie Giffaumont-Champaubert lundi 20 octobre 2025.

Ciné débat Un espoir pour l’Effraie

Grande salle de réunion Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-20

Date(s) :

2025-10-20

Tout public

CINE-DEBAT autour du film “Un espoir pour l’Effraie” de Sorenza Phelippeau et Thomas Pottier.

Les espaces s’amenuisent, les campagnes changent. Notre monde évolue, mais pas l’Effraie des clochers.

Il est désormais impossible de parler de cet animal sans parler des actions de protection et de ce que cela raconte de notre environnement. La projection sera suivie d’un débat avec Julien SOUFFLOT, chargé de mission à la LPO Champagne Ardenne qui présentera les actions engagées localement.

Confèrence dans le cadre de la Fête de la Grue et de la Migration du 18 au 26 octobre 2025 .

Grande salle de réunion Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné débat Un espoir pour l’Effraie Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne