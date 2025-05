Ciné-débat Un monde nouveau – Sabres, 3 juin 2025 21:00, Sabres.

Dans le cadre de la semaine en résidence de la Compagnie Hecho en casa, le cinéma L’Estrade vous proposa la projection du documentaire

Un monde nouveau de Cyril Dion le mardi 3 juin à 21h.

Entrée libre

La projection (53′) sera suivie d’un échange avec les artistes de la compagnie qui évoqueront leur manière de résister et l’influence qu’ont eu les réflexions de Cyril Dion dans leur processus créatif pour préparer le spectacle « Lexique de nos Petites et grandes résistances » qui sera présenté en fin de semaine aux habitants de Sabres. .

Cinéma L’Estrade

Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Ciné-débat Un monde nouveau

As part of Compagnie Hecho en casa’s week in residence, L’Estrade cinema will be screening the documentary

Un monde nouveau by Cyril Dion on Tuesday June 3 at 9pm.

Free admission

German : Ciné-débat Un monde nouveau

Im Rahmen der Residenzwoche der Compagnie Hecho en casa bot Ihnen das Kino L’Estrade die Vorführung des Dokumentarfilms

Eine neue Welt von Cyril Dion am Dienstag, den 3. Juni um 21 Uhr.

Freier Eintritt

Italiano :

Nell’ambito della settimana di residenza della Compagnie Hecho en casa, il cinema L’Estrade proietterà il documentario Un monde nouveau di Cyril Dion

Un monde nouveau di Cyril Dion martedì 3 giugno alle 21.00.

Ingresso libero

Espanol : Ciné-débat Un monde nouveau

En el marco de la semana de residencia de la Compagnie Hecho en casa, el cine L’Estrade proyecta el documental Un monde nouveau de Cyril Dion

Un monde nouveau de Cyril Dion el martes 3 de junio a las 21:00 h.

Entrada gratuita

