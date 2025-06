CINÉ DEBAT UN PAS DE CÔTÉ – Saint-Chély-d’Apcher 18 juin 2025 20:30

Lozère

CINÉ DEBAT UN PAS DE CÔTÉ 130 rue Théophile Roussel Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18 20:30:00

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Le débat sera animé par Dénalie Langlois, de Cheval Harmonie à Peyre en Aubrac formée en Education et en Comportement Équin.

Un pas de côté Ciné-débat

Christophe, dresseur de chevaux difficiles, rêve de l’Ouest et de ses cow-boys. Sélectionné par un concours allemand prestigieux, son souhait se réalise il va aller dans un ranch américain, pour y choisir un Mustang sauvage et le dresser en un

temps record. Aux USA puis en France dans son propre ranch, Christophe s’engage dans le dressage de Marley, avec application et patience. Peu à peu, au contact de ce cheval sauvage, il prend conscience des contradictions de son métier. S’attachant à Marley, il en oublie les modalités du concours et du show final en Allemagne une vente aux enchères. .

130 rue Théophile Roussel

Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CINÉ DEBAT UN PAS DE CÔTÉ Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2025-06-12 par Conseil Départemental