Ciné-débat Una Cancion para mi Terra Place des hêtres Aurec-sur-Loire

Ciné-débat Una Cancion para mi Terra

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 19:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

L’association Aurec Environnement vous propose une soirée ciné-débat dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides.

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Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecenvironnement@gmail.com

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English :

The Aurec Environnement association is organizing an evening film-debate as part of the Week for Alternatives to Pesticides.

L’événement Ciné-débat Una Cancion para mi Terra Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Loire Semène