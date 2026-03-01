Ciné-débat Una Cancion para mi Terra Place des hêtres Aurec-sur-Loire
Ciné-débat Una Cancion para mi Terra Place des hêtres Aurec-sur-Loire jeudi 26 mars 2026.
Ciné-débat Una Cancion para mi Terra
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 19:30:00
fin : 2026-03-26
Date(s) :
2026-03-26
L’association Aurec Environnement vous propose une soirée ciné-débat dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides.
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Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes aurecenvironnement@gmail.com
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English :
The Aurec Environnement association is organizing an evening film-debate as part of the Week for Alternatives to Pesticides.
L’événement Ciné-débat Una Cancion para mi Terra Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Loire Semène