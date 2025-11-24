Ciné-débat : Under the Volcano Cinéma Utopia Bordeaux

Ciné-débat : Under the Volcano Lundi 24 novembre, 20h30 Cinéma Utopia Gironde

Retrouvons-nous à l’Utopia pour un film engagé et porteur de sens.

Ciné-débat : Under the Volcano.

Nous avons le plaisir de vous inviter à une projection-débat exceptionnelle autour du film « Under the Volcano » de Damian Kocur (Pologne), en version originale sous-titrée français-allemand (VOSTF).

Une belle occasion d’échanger autour de ce documentaire captivant et de découvrir un regard unique sur un sujet passionnant.

Rejoignez-nous pour une soirée riche en émotions et en discussions !

Cinéma Utopia 5 place Camille Jullian, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine

