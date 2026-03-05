Ciné débat Une chanson pour ma terre Balbronn
rue du Fronhof Balbronn Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Vendredi 2026-04-10 18:30:00
L’Association Sport et Culture de Balbronn organise le 10 avril 2026 un ciné-débat à Balbronn, à la salle du Fronhof, dans le cadre du Festival du Film Vert.
Au programme accueil à 18h30, projection du film Une chanson pour ma terre , temps d’échange avec des viticulteurs bio du secteur et le journaliste Thibault Vetter puis buvette et petite restauration.
Entrée à prix libre, buvette et petite restauration payante. 0 .
rue du Fronhof Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 03 51 58
