Ciné débat Une chanson pour ma terre Balbronn

rue du Fronhof Balbronn Bas-Rhin

Début : Vendredi 2026-04-10 18:30:00
2026-04-10

L’Association Sport et Culture de Balbronn organise le 10 avril 2026 un ciné-débat à Balbronn, à la salle du Fronhof, dans le cadre du Festival du Film Vert.
Au programme accueil à 18h30, projection du film Une chanson pour ma terre , temps d’échange avec des viticulteurs bio du secteur et le journaliste Thibault Vetter puis buvette et petite restauration.
Entrée à prix libre, buvette et petite restauration payante. 0  .

rue du Fronhof Balbronn 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 03 51 58 

