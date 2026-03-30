Ciné Débat Une langue en plus Saint-Affrique
Ciné Débat Une langue en plus Saint-Affrique jeudi 9 avril 2026.
Ciné Débat Une langue en plus
rue Frangi et Ortéga Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-09
fin : 2026-04-09
Date(s) :
2026-04-09
Et si parler plusieurs langues changeait notre regard sur le monde ? Rendez-vous au Familial pour la projection du documentaire Une langue en plus avec Michel Feltin-Palas, suivie d’un débat.
La diffusion du documentaire Une langue en plus avec Michel Feltin-Palas (journaliste à l’Express) est proposé par Cap L’Oc.
Débat après le documentaire . .
rue Frangi et Ortéga Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 49 26 73
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English :
What if speaking several languages changed the way we look at the world? Join us at Le Familial for a screening of the documentary Une langue en plus with Michel Feltin-Palas, followed by a discussion.
L’événement Ciné Débat Une langue en plus Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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