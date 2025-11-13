CINÉ DÉBAT >>> UNE PLACE POUR PIERROT La Comète Châlons-en-Champagne

CINÉ DÉBAT >>> UNE PLACE POUR PIERROT Jeudi 13 novembre, 20h15 La Comète Marne

Tarif Jeudi : 5,50€ / Tarif -14ans : 4€

Début : 2025-11-13T20:15:00 – 2025-11-13T22:02:00

Fin : 2025-11-13T20:15:00 – 2025-11-13T22:02:00

2025 | France | 1h39 | VF

Pierrot, 45 ans, est autiste et vit dans un foyer médicalisé. Déterminée à lui offrir une vie digne, sa sœur Camille le prend chez elle et se met en quête d’un endroit mieux adapté à sa différence. Le chemin est long mais c’est la promesse d’une nouvelle vie, au sein de laquelle chacun trouvera sa place.

Le film nous questionne sur la place de l’autisme au sein de la famille et de la société, explorant avec pudeur les liens, les doutes et la force de l’amour fraternel.

CINÉ DÉBAT LE JEUDI 13 NOVEMBRE À 20H15 : suivi d’un débat avec « Les Champions des Bulles Bleues » (association de sensibilisation sur les troubles du spectre autistique)

La Comète 5 rue des Fripiers, Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

