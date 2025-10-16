Ciné Débat Une Vie Démente Truchtersheim
Ciné Débat Une Vie Démente Truchtersheim jeudi 16 octobre 2025.
Ciné Débat Une Vie Démente
32 rue des Romains Truchtersheim Bas-Rhin
Début : Jeudi 2025-10-16 15:00:00
fin : 2025-10-16 17:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Ciné débat au Trèfle à Truchtersheim.
Alsace Alzheimer 67 vous invite à son « Ciné Débat », avec le film réalisé par Ann Sirot et Raphaël Balboni « Une Vie Démente ».
Entrée gratuite, don libre pour soutenir l'association à la sortie de la projection. En présence des membres de l'association et des proches aidants, ainsi que Dr Catherine Martin-Hunyadi, gériatre et Mme Nathalie Laeng, psychologue.
32 rue des Romains Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 76 29 letrefle@kochersberg.fr
English :
Film debate at the Trèfle in Truchtersheim.
German :
Ciné débat au Trèfle in Truchtersheim.
Italiano :
Dibattito cinematografico alla Trèfle di Truchtersheim.
Espanol :
Debate cinematográfico en la Trèfle de Truchtersheim.
L’événement Ciné Débat Une Vie Démente Truchtersheim a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg