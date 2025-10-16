Ciné Débat Une Vie Démente Truchtersheim

Ciné Débat Une Vie Démente Truchtersheim jeudi 16 octobre 2025.

Ciné Débat Une Vie Démente

32 rue des Romains Truchtersheim Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-10-16 15:00:00

fin : 2025-10-16 17:00:00

Date(s) :

2025-10-16

Ciné débat au Trèfle à Truchtersheim.

Alsace Alzheimer 67 vous invite à son « Ciné Débat », avec le film réalisé par Ann Sirot et Raphaël Balboni « Une Vie Démente ».

Entrée gratuite, don libre pour soutenir l’association à la sortie de la projection. En présence des membres de l’association et des proches aidants, ainsi que Dr Catherine Martin-Hunyadi, gériatre et Mme Nathalie Laeng, psychologue. 0 .

32 rue des Romains Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 76 29 letrefle@kochersberg.fr

