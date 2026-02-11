Ciné-débat Valables [SLPDF] Cinéma La Bobine Quimperlé

Ciné-débat Valables [SLPDF]

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé Finistère

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10

2026-03-10

Documentaire réalisé par Mélina Boetti

France 2025 54min

Valables défie la norme corporelle valide et la notion de performance à travers la voix de cinq sportives en situation de handicap. Par la puissance de leur geste sportif, ces femmes racontent leur quête de liberté dans le mouvement, proche de leur désir. Un film qui célèbre l’énergie d’exister.

Valables car vivantes, vibrantes et singulières. Surtout, elles ne sont pas seulement sportives.

Projection suivie d’un échange avec la réalisatrice et Katell Ropert, championne d’Europe de parasurf et protagoniste du documentaire.

Tout public .

Cinéma La Bobine 18 Rue Brémond d’Ars Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

