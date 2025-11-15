Date et horaire de début et de fin : 2025-11-15 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription. Adulte

Vasectomie, ça va faire mâle (52 minutes) fait tomber les tabous. Le film documentaire évoque la vasectomie, longtemps entourée de préjugés, qui se profile désormais comme une option de contraception pleinement acceptée par de nombreux hommes. Bien qu’elle suscite encore des interrogations sur la virilité, des hommes partagent leur expérience positive de cette méthode contraceptive en pleine évolution.La projection est suivie d’un temps d’échanges en présence du réalisateur, Jean-François Marquet.Pour aller plus loin : découvrez la BD “Les contraceptés”, disponible à la médiathèque L’Échappée.Événement organisé avec le soutien du Département de Loire-Atlantique.

Médiathèque l’Echappée Les Sorinières 44840

02 40 04 48 92 http://bibliotheque.ville-sorinieres.fr