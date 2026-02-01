Ciné-débat Vent debout de Laurence Fleury Cinéma Saint-Lary-Soulan

Ciné-débat Vent debout de Laurence Fleury

Figure incontestable de l’alpinisme pyrénéen, Patrice de Bellefon se fait remarquer dès les années soixante pour ses exploits, ses coups de gueule et son livre Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées . Il est l’un des premiers guides de haute montagne à proposer des expéditions dans les massifs lointains. Il crée Gypaaile, la première marque de parapentes dans les Pyrénées, et est à l’initiative de l’inscription du massif du Mont Perdu sur la liste du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Sans renier la pratique conquérante de ses jeunes années, Patrice de Bellefon s’en éloigne peu à peu pour s’intéresser davantage aux hommes et aux vallées des Pyrénées. Ses réflexions philosophiques, son esprit critique et surtout sa sensibilité à l’écologie le conduisent à modifier son rapport à la haute montagne, jusqu’à renoncer à traverser un océan et tout un continent pour parcourir une arête de neige et de roc, si belle soit-elle. Ce film retrace le parcours de ce montagnard hyperactif, râleur et vent debout qui, à 87 ans, continue de s’indigner, d’écrire, de publier, de peindre et de courir les sommets avec une incroyable rage de vivre.

An indisputable figure in Pyrenean mountaineering, Patrice de Bellefon first came to prominence in the 1960s for his exploits, his outbursts and his book Les 100 plus belles courses dans les Pyrénées. He was one of the first mountain guides to offer expeditions to remote massifs. He created Gypaaile, the first brand of paragliders in the Pyrenees, and was behind the inclusion of the Mont Perdu massif on UNESCO?s World Heritage List.

Patrice de Bellefon has never shied away from the conquering sport of his youth, but has gradually turned his attention to the people and valleys of the Pyrenees. His philosophical reflections, his critical spirit and, above all, his sensitivity to ecology led him to modify his relationship with the high mountains, to the point of renouncing crossing an ocean and an entire continent to hike a ridge of snow and rock, however beautiful it may be This film retraces the career of this hyperactive mountain man, a grouch and a standing wind who, at 87, continues to protest, write, publish, paint and climb with an incredible zest for life.

