Ciné Débat L’Atelier Vic-en-Bigorre

Ciné Débat

L’Atelier 21 place du corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 18:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Projection du film J’ai pas les codes Les aventures inattendues du boulanger de Besançon suivie d’un débat en présence de Stéphane Ravacley.

Trente ans que Stéphane Ravacley était boulanger à Besançon. Ses journées commençaient au milieu de la nuit et se poursuivaient par la livraison de ses clients, laissant peu de place à autre chose. Puis il a eu besoin d’un apprenti. Il prit un jeune Guinéen sans papiers promis à l’expulsion. Le boulanger va se lancer dans une longue grève de la faim pour empêcher l’expulsion de son apprenti. Cet acte fondateur a marqué une seconde naissance pour Stéphane. À plus de 50 ans, il a trouvé sa vocation politique. Il rencontre alors ouvriers et paysans de Franche-Comté, les écoute et les conseille, et se rend aux États-Unis pour rencontrer des experts en communication politique ayant travaillé avec Barack Obama et Alexandria Ocasio-Cortez. En 2022, Stéphane se présente aux élections législatives tout en continuant son travail.

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L’Atelier 21 place du corps Franc Pommiès Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 43 05 25 culture@adour-madiran.fr

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English :

Screening of the film J’ai pas les codes Les aventures inattendues du boulanger de Besançon followed by a discussion in the presence of Stéphane Ravacley.

Stéphane Ravacley was a baker in Besançon for thirty years. His days began in the middle of the night and continued with customer deliveries, leaving little time for anything else. Then he needed an apprentice. He took on a young undocumented Guinean facing deportation. The baker embarked on a long hunger strike to prevent the deportation of his apprentice. This founding act marked a second birth for Stéphane. At over 50, he found his political vocation. He met workers and farmers in Franche-Comté, listened to them and advised them, and traveled to the United States to meet political communication experts who had worked with Barack Obama and Alexandria Ocasio-Cortez. In 2022, Stéphane ran for parliament while continuing his work.

L’événement Ciné Débat Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65