Ciné-débat Vinhamala, la voix des glaciers – Cinéma Le Luxor Oloron-Sainte-Marie, 10 juin 2025 20:00, Oloron-Sainte-Marie.

Gratuit

Début : 2025-06-10 20:00:00

fin : 2025-06-10 23:00:00

2025-06-10

La Communauté de Communes du Haut-Béarn, en partenariat avec des scientifiques et des associations locales, vous invite à une soirée ciné-débat. L’objectif ? Revenir sur la disparition des glaciers pyrénéens pour illustrer la réalité du changement climatique à l’échelle locale.

Vinhamala, la voix des glaciers un court-métrage documentaire, qui suit l’ascension du Vignemale par le snowboardeur Mathieu Crépel et son ami d’enfance, Mathieu Millet, en formation pour devenir guide de haute montagne. En chemin, ils croisent Patrice de Bellefon, un pyrénéiste légendaire de 84 ans, qui partage son témoignage sur l’évolution des montagnes au cours de sa vie.

The Melting Point (Le Point de Fusion) Documentaire scientifique sur le quotidien des glaciologues, ces chercheurs qui mesurent sans relâche l’évolution des glaciers des Pyrénées, tant côté français qu’espagnol. .

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 15 20 planclimat@hautbearn.fr

