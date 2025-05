Ciné-Débat: Virage vers le Futur – au Centre Culturel Ancizan, 16 mai 2025 20:00, Ancizan.

Hautes-Pyrénées

Ciné-Débat: Virage vers le Futur au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 20:00:00

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

Dans notre région rurale les déplacements sont l’élément le plus émetteur de GAZ à effet de serre. Six associations de l’Aveyron sont mobilisées sur ce sujet. Ensemble, elles ont décidé d’avoir une action concrète en organisant des événements autour de ce sujet réunions avec les élus, les associations, présentations grand public et jeune public. Pour ce faire, ces associations souhaitent avoir à leur disposition un support film, leur permettant de convaincre et de rallier un maximum de personnes à la nécessité de se déplacer autrement pour l’enjeu climatique qui nous concerne tous.

La projection sera suivie d’un temps d’échanges autour de nos mobilités, d’aujourd’hui et de demain.

L’entrée sera libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. .

au Centre Culturel ANCIZAN

Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 50 28

English :

In our rural region, travel is the biggest emitter of greenhouse gases. Six Aveyron associations are mobilized on this subject. Together, they have decided to take concrete action by organizing events around this topic: meetings with elected representatives and associations, presentations for the general public and young people. To this end, the associations would like to have a film available to them, enabling them to convince and rally as many people as possible to the need to travel differently in view of the climate issue that concerns us all.

German :

In unserer ländlichen Region ist der Verkehr der größte Emittent von Treibhausgasen. Sechs Vereine aus dem Aveyron haben sich für dieses Thema eingesetzt. Gemeinsam haben sie beschlossen, konkrete Maßnahmen zu ergreifen und Veranstaltungen zu diesem Thema zu organisieren: Treffen mit Abgeordneten und Verbänden, Präsentationen für die breite Öffentlichkeit und das junge Publikum. Zu diesem Zweck möchten die Verbände einen Film zur Verfügung haben, der es ihnen ermöglicht, möglichst viele Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich angesichts des Klimawandels, der uns alle betrifft, anders fortzubewegen.

Italiano :

Nella nostra regione rurale, i viaggi sono la principale fonte di emissioni di gas serra. Sei associazioni dell’Aveyron si stanno attivando su questo tema. Insieme, hanno deciso di agire concretamente organizzando eventi su questo tema: incontri con i rappresentanti eletti e le associazioni, presentazioni per il pubblico e per i giovani. A tal fine, le associazioni vorrebbero avere a disposizione un filmato che le aiuti a convincere e a sensibilizzare il maggior numero possibile di persone sulla necessità di viaggiare in modo diverso per affrontare la sfida climatica che riguarda tutti noi.

Espanol :

En nuestra región rural, los desplazamientos son el principal emisor de gases de efecto invernadero. Seis asociaciones de Aveyron se han movilizado al respecto. Juntas, han decidido actuar de forma concreta organizando actos en torno a este tema: reuniones con representantes electos y asociaciones, presentaciones para el público en general y los jóvenes. Para ello, las asociaciones desean disponer de una película que les ayude a convencer y movilizar al mayor número posible de personas sobre la necesidad de viajar de otra manera para hacer frente al reto climático que nos concierne a todos.

L’événement Ciné-Débat: Virage vers le Futur Ancizan a été mis à jour le 2025-05-06 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65