Ciné-débat Virage vers le futur salle des fêtes Bruyères

Ciné-débat Virage vers le futur

salle des fêtes Place Jean-Jaurès Bruyères Vosges

Gratuit

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 18:00:00

fin : 2026-02-04

2026-02-04

A l’occasion du lancement des actions en faveur de la mobilité active en 2026 sur le territoire de la CCB2V, nous vous invitons à un ciné-débat.

La projection du film VIRAGE VERS LE FUTUR MOBILITÉS RURALES ALTERNATIVES Á LA VOITURE INDIVIDUELLE (55 min) sera suivi d’un échange animé par l’association Mobilités Actives Vosges en présence d’acteurs dédiés à cette thématique.

Nous échangerons ensemble sur les nombreuses alternatives à la voiture individuelle en milieu rural et la plus grande cohabitation avec celle-ci. Cette manifestation sera un premier pas dans les consultations et concertations citoyennes qui permettront de construire les déplacements de demain.

Gratuit et ouvert à tous.Tout public

salle des fêtes Place Jean-Jaurès Bruyères 88600 Vosges Grand Est +33 6 33 04 52 87

English :

To mark the launch of active mobility initiatives in 2026 on the CCB2V territory, we invite you to a film-debate.

The screening of the film VIRAGE VERS LE FUTUR ? MOBILITÉS RURALES ALTERNATIVES Á LA VOITURE INDIVIDUELLE (55 min) will be followed by a discussion moderated by the Mobilités Actives Vosges association, in the presence of key players in the field.

Together, we’ll discuss the many alternatives to the private car in rural areas, and how we can better cohabit with it. This event will be a first step in the citizen consultations and concertations that will help shape tomorrow?s transport systems.

Free and open to all.

