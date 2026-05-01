Ciné-débat Virgule et les autres, la médiation animale Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Ciné-débat Virgule et les autres, la médiation animale

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 15:30:00

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Virgule et les autres, la médiation animale , le dimanche 24 mai à 15h30 au Cinéma Jean Vilar de Blenod-lès-Pont-à-Mousson

La médiation animale est une méthode qui associe des animaux pour améliorer le bien-être ou accompagner les personnes fragiles

Avec l’intervention d’Isabelle Claude, Myriam Bouvier et Virginie Hartmann. Animation du débat par Frédérique Streich, sociologue, et Michèle Camus.

Documentaire réalisé en 2007 par la Fondation Adrienne et Pierre Sommer.

L’objectif est de montrer que la médiation animale s’applique dans un grand nombre de situations, quelle que soit la diversité du public concerné. Ce documentaire souligne également la diversité des animaux mis en présence pour rappeler la grande palette de relations qui peuvent se tisser.Tout public

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Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 82 93 15

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English :

Virgule et les autres, la médiation animale , Sunday, May 24 at 3:30 p.m. at Cinéma Jean Vilar in Blenod-lès-Pont-à-Mousson

Animal mediation is a method that uses animals to improve the well-being or support of vulnerable people

With presentations by Isabelle Claude, Myriam Bouvier and Virginie Hartmann. Discussion moderated by Frédérique Streich, sociologist, and Michèle Camus.

Documentary produced in 2007 by the Fondation Adrienne et Pierre Sommer.

The aim is to show that animal mediation can be applied in a wide range of situations, whatever the diversity of the public concerned. The documentary also emphasizes the diversity of the animals involved, highlighting the wide range of relationships that can be forged.

L’événement Ciné-débat Virgule et les autres, la médiation animale Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-05-19 par OT PONT A MOUSSON