Ciné-débat Vol au-dessus d’un nid de coucou La Ferté Macé
Début : 2026-03-23 20:30:00
fin : 2026-03-23
Date(s) :
2026-03-23
Ciné débat avec le centre psychologique de l’Orne en présence de Mme Rattier Mauger Juliette infirmière en pratique avancée et de M.L’Helgouarc’h Glenn assistant social .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02
