Ciné-débat Voyage au centre de la mer Place Bertran de Born Montignac-Lascaux

Place Bertran de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux Dordogne

17h. Une plongée abyssale et éclairante au coeur de la mécanique des courants océaniques. Les océans conditionnent l’équilibre climatique de toute la planète. 6€ et 8€

Dans le cadre du festival film DocumenTerre qui a pour thème océans , projection du film Voyage au centre de la mer

Le périple d’une goutte d’eau dans l’immensité de l’océan. Une plongée abyssale et éclairante au coeur de la mécanique des courants océaniques. Qu’ils transportent de la chaleur ou absorbent une part du gaz carbonique produit par l’activité humaine, les océans conditionnent l’équilibre climatique de toute la planète. Mais comment le mouvement des eaux influe-t-il sur l’atmosphère et la température ? Quelle est cette mécanique qui anime le coeur des océans et permet à la vie d’exister sur notre Terre ? Et quelles sont les menaces qui guettent ce système vaste et complexe ?

Débat avec Daniel Pauly, parrain du festival et Carole Saout-Grit, physicienne et océanographe, spécialiste en océanographie physique, météorologie et environnement. .

Place Bertran de Born Cinéma Vox Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 14 65 96

English : Ciné-débat Voyage au centre de la mer

17h. An abyssal and enlightening dive into the mechanics of ocean currents. The oceans determine the climatic balance of the entire planet. 6? and 8?

German : Ciné-débat Voyage au centre de la mer

17h. Ein abgrundtiefer und aufschlussreicher Einblick in die Mechanik der Meeresströmungen. Die Ozeane bestimmen das klimatische Gleichgewicht des gesamten Planeten. 6? und 8?

Italiano :

17h. Un’immersione abissale e illuminante nella meccanica delle correnti oceaniche. Gli oceani determinano l’equilibrio climatico dell’intero pianeta. 6? e 8?

Espanol : Ciné-débat Voyage au centre de la mer

17h. Una inmersión abisal y esclarecedora en la mecánica de las corrientes oceánicas. Los océanos determinan el equilibrio climático de todo el planeta. 6? y 8?

