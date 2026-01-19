Ciné-débat Voyage de documentation de madame Anita Conti Maison de l’étudiant salle de spectacle Le Havre

Ciné-débat Voyage de documentation de madame Anita Conti

Maison de l'étudiant salle de spectacle 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre Seine-Maritime

2026-02-09 18:00:00

2026-02-09

Dans le sillage d’une pionnière des océans ! Première femme océanographe française à pénétrer le monde fermé des marins, Anita Conti embarque en 1952 sur un chalutier pour partager la dure vie des pêcheurs de morue en Atlantique. Seule avec sa caméra, ses appareils photo et soixante hommes durant six mois.

Partant de ses images, le film réalisé par Louise Hémon dessine le portrait de cette femme pionnière qui avait pressenti la nécessité de la protection des océans.

La projection sera suivie d’un échange avec la co-réalisatrice Aurélie Brousse.

En sélection officielle pour les Césars 2026, ce documentaire a reçu de nombreuses récompenses, dont le Prix du public au Champs Elysées Film Festival.

Cet événement est programmé dans le cadre des Journées internationales des femmes et des filles de science. Il sera suivi du concert Les bougresses vengeresses par le Compagnie Les nuits vertes.

Réservation obligatoire .

