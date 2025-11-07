Ciné-Débat Wilding retour à la nature sauvage Obernai

Ciné-Débat Wilding retour à la nature sauvage

13e sens et Nature & Vie vous proposent un ciné-débat sur le documentaire WILDING, RETOUR A LA NATURE SAUVAGE de David Allen. A l’issue de la séance, un débat sera animé par l’association Nature & Vie.

L’histoire d’un jeune couple qui mise sur la nature pour assurer l’avenir de son domaine agricole défaillant, vieux de quatre cents ans. Le jeune couple lutte contre des traditions bien ancrées et ose remettre le destin de sa ferme entre les mains de la nature. Ils arrachent les clôtures, rendent la terre à l’état sauvage et confient son rétablissement à un mélange hétéroclite d’animaux apprivoisés et sauvages. C’est le début d’une grande expérience qui deviendra l’une des plus importantes expériences de ré-ensauvagement en Europe. .

rue Athic Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 68 19 billetterie@13esens.com

English :

13th Sense and Nature & Vie invite you to a film-debate on David Allen’s documentary WILDING, RETOUR A LA NATURE SAUVAGE. After the screening, a discussion will be led by the Nature & Vie association.

German :

13e sens und Nature & Vie laden Sie zu einer Filmdebatte über den Dokumentarfilm WILDING, RETOUR A LA NATURE SAUVAGE von David Allen ein. Im Anschluss an die Filmvorführung findet eine von der Organisation Nature & Vie moderierte Debatte statt.

Italiano :

13e sens e Nature & Vie organizzano un film-dibattito sul documentario WILDING, RETOUR A LA NATURE SAUVAGE di David Allen. Dopo la proiezione, un dibattito sarà condotto dall’associazione Nature & Vie.

Espanol :

13e sens y Nature & Vie organizan un cine-debate sobre el documental WILDING, RETOUR A LA NATURE SAUVAGE de David Allen. Tras la proyección, tendrá lugar un debate animado por la asociación Nature & Vie.

