Ciné découverte L’Eden Eymet

Ciné découverte

Début : 2026-03-02

fin : 2026-03-02

2026-03-02

L’association Territoires des Possibles, en partenariat avec La Vieille École, proposent un cycle de

sensibilisation pour aborder la question du rôle de son lieu de vie dans l’avancée en âge sous un angle

nouveau, au cours de rencontres qui se veulent simples et conviviales.

Le cycle débutera avec le Ciné Découverte Vivement dimanche…et tous les autres jours ! et un pot convivial offert.

Puis deux Café-ciné vous seront proposés le lundi 9 & 16 mars à 14h à la Vieille École, à Bourgougnague, sur inscription uniquement.

Le cycle se terminera par un ciné expo le lundi 30 mars à 14h à la salle municipale de Bourgougnague. .

L’Eden 27 Avenue de la Bastide Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 32 51 17 accompagnement@territoiresdespossibles.org

