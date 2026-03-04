Ciné-dèj : l’ailleurs, Bibliothèque Saint-Sever, Rouen

Ciné-dèj : l’ailleurs Jeudi 9 avril, 12h15 Bibliothèque Saint-Sever Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T12:15:00+02:00 – 2026-04-09T13:15:00+02:00

Fin : 2026-04-09T12:15:00+02:00 – 2026-04-09T13:15:00+02:00

Pour cette séance de courts métrages nous vous emmenons en voyage à la découverte d’autres cultures. Une projection spéciale sur la thématique de « l’ailleurs », d’une durée de 45min, à dévorer avec les yeux et votre sandwich en main.

Bibliothèque Saint-Sever 65 Avenue de Bretagne, 76100 Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Venez faire le plein d’émotions sur votre pause déjeuner.

© Margot Bouchard