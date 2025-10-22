Ciné des jeunes La Ferme des animaux Rue Emile Tavan Aix-en-Provence

Mercredi 22 octobre 2025 de 10h30 à 11h43 et de 14h30 à 15h53. Rue Emile Tavan ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Film réalisé par John Halas et Joy Batchelor, d’après le Best-seller de George Orwell paru en 1945.Enfants

La Ferme des animaux est le premier long métrage d’animation anglais, qui s’est hissé rapidement parmi les grands classiques. Chose rare à l’époque, le film ne s’adressait pas qu’aux enfants.



Synopsis

Lassés des mauvais traitements, les animaux de la Ferme du manoir se révoltent contre Mr Jones, le fermier. Ils le chassent et proclament une nouvelle société où tous les animaux sont égaux, mais certains s’avèrent rapidement plus égaux que d’autres… .

English :

Film directed by John Halas and Joy Batchelor, based on George Orwell’s 1945 bestseller.

German :

Film von John Halas und Joy Batchelor, nach dem Bestseller von George Orwell, der 1945 erschien.

Italiano :

Film diretto da John Halas e Joy Batchelor, basato sul bestseller di George Orwell del 1945.

Espanol :

Película dirigida por John Halas y Joy Batchelor, basada en el bestseller de George Orwell de 1945.

