Ciné des jeunes -Les Tourouges et les toubleus ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Ciné des jeunes -Les Tourouges et les toubleus

Mercredi 22 avril 2026 de 10h30 à 11h08 et de 14h30 à 15h08. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Film réalisé par Samantha Cutler, Daniel Snaddon, Vasilia Tikunova. Un programme haut en couleur pour triompher des différences ! Par les créateurs du Gruffalo et de Superasticot, d’après le livre illustré de Julia Donaldson et Axel Scheffler.Enfants

Sur une lointaine planète vivaient Édouard et Jeannette, un Toubleu et une Tourouge. Par un beau matin, ces deux-là tombèrent amoureux. Malheureusement pour eux, les Tourouges et les Toubleus ne se mélangent pas, et bien plus encore ils se détestent !



À partir de 3 ans. .

ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Émile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 26 81 82

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English :

Film directed by Samantha Cutler, Daniel Snaddon, Vasilia Tikunova. A colorful program to overcome differences! By the creators of Le Gruffalo and Superasticot, based on the illustrated book by Julia Donaldson and Axel Scheffler.

L’événement Ciné des jeunes -Les Tourouges et les toubleus Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme d’Aix en Provence