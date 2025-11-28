Ciné dialogue avec le documentaire Sur le Front Où finissent nos vêtements ? (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

L’association Zéro Déchet Brive vous propose un ciné dialogue (pour vraiment discuter et apprendre, et non pas un ciné débat où il y a une notion de gagnant-perdant) sur le devenir de nos textiles. Avec la fast fashion puis l’ultra fast fashion, le rapport à nos vêtements a évolué, en lien avec une baisse du pouvoir d’achat. Jusqu’à récemment, les Brivistes pouvaient déposer les vêtements non utilisables dans des bennes… mais pour aller où ? Et aujourd’hui, pourquoi ce n’est plus vraiment possible ? Quelles solutions pour une consommation plus vertueuse et quels gestes écolo-nomiques (économiques et écologiques) dans le domaine de l’habillement ? Venez dialoguer après la diffusion du documentaire de Hugo Clément dans la série Sur le Front sur les vêtements.

Entrée libre et gratuite. Partage gourmand en suivant, chacun.e amène de quoi partager, en limitant les emballages si possible. .

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

English : Ciné dialogue avec le documentaire Sur le Front Où finissent nos vêtements ? (Centre Culturel)

German : Ciné dialogue avec le documentaire Sur le Front Où finissent nos vêtements ? (Centre Culturel)

Italiano :

Espanol : Ciné dialogue avec le documentaire Sur le Front Où finissent nos vêtements ? (Centre Culturel)

L’événement Ciné dialogue avec le documentaire Sur le Front Où finissent nos vêtements ? (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-11-23 par Brive Tourisme