Ciné-discussion Animus Femina

Croisée des Lys Saint-Louis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:15:00

Date(s) :

2026-02-13

Quelle est la place du sauvage dans notre vie ? Découvrez-le à travers le documentaire Animus Femina qui retrace le parcours de trois femmes engagées dans l’écologie.

A l’issue du visionnage, un temps d’échange avec le cinéma La Coupole et la conservatrice de la Réserve Naturelle de la Petite Camargue Alsacienne vous permettra de partager vos ressentis et vos idées pour retisser du lien avec le sauvage.

Cette animation est sur réservation, vous pouvez nous contacter au 03 89 89 78 59 ou par mail à petitecamarguealsacienne@orange.fr

Le film sera diffusé au cinéma La Coupole de Saint-Louis.

*Attention le film peut heurter la sensibilité des plus jeunes.* .

Croisée des Lys Saint-Louis 68300 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 89 78 59 petitecamarguealsacienne@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné-discussion Animus Femina Saint-Louis a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue