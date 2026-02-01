Ciné discussion Château-Renard

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Diffusion du film semer et récolter d’Eric le Roch, en présence du réalisateur et d’agriculteurs.
Screening of Eric le Roch’s film semer et récolter , in the presence of the director and farmers.

