Ciné discussion Château-Renard vendredi 20 février 2026.
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 4 EUR
20:00:00
Diffusion du film semer et récolter d’Eric le Roch, en présence du réalisateur et d’agriculteurs.
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire
Screening of Eric le Roch’s film semer et récolter , in the presence of the director and farmers.
