Informations pratiques

Château-Renard

Ciné-discussion COMPOSTELLE

28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:15:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Ciné-discussion, projection du film COMPOSTELLE en partenariat avec le Secours catholique de Château-Renard dans le cadre de la thématique culturelle 2026 de la 3CBO (fraternité et sororité)

Comédie dramatique de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey (1h53)

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon.

Ciné-discussion en partenariat avec le Secours catholique de Château-Renard dans le cadre de la thématique culturelle 2026 de la 3CBO (fraternité et sororité)

Réservation conseillée. 7 .

28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98

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English :

Cin%E9-discussion, screening of the film COMPOSTELLE in partnership with Secours Catholique de Ch%E2teau-Renard as part of the 3CBO’s 2026 cultural theme (brotherhood and sisterhood)

L’événement Ciné-discussion COMPOSTELLE Château-Renard a été mis à jour le 2026-08-18 par OT 3CBO