Ciné Discussion En première ligne Château-Renard
Ciné Discussion En première ligne Château-Renard dimanche 30 novembre 2025.
Ciné Discussion En première ligne
28 Place du Vieux Marché Château-Renard Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
En partenariat avec le Secours Catholique de Château-Renard, le cinéma Vox vous présente un film relatant le quotidien d’une infirmière dans un service en sous-effectif. La séance sera suivie d’un échange avec des infirmières.
28 Place du Vieux Marché Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 12 51 98
English :
In partnership with Secours Catholique de Château-Renard, the Vox cinema presents a film about the daily life of a nurse in an understaffed department. The screening will be followed by a discussion with nurses.
German :
In Zusammenarbeit mit dem Secours Catholique von Château-Renard zeigt das Vox-Kino einen Film über den Alltag einer Krankenschwester in einer unterbesetzten Abteilung. Im Anschluss an die Vorstellung findet eine Diskussion mit den Krankenschwestern statt.
Italiano :
In collaborazione con il Secours Catholique de Château-Renard, il cinema Vox proietta un film sulla vita quotidiana di un’infermiera in un reparto con poco personale. La proiezione sarà seguita da un dibattito con gli infermieri.
Espanol :
En colaboración con el Secours Catholique de Château-Renard, el cine Vox proyecta una película sobre la vida cotidiana de una enfermera en un departamento con escasez de personal. La proyección irá seguida de un debate con enfermeras.
