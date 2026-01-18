Ciné Discussion Film Joyeux Noël Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour
Ciné Discussion Film Joyeux Noël Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour vendredi 23 janvier 2026.
Ciné Discussion Film Joyeux Noël
Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Dans le cadre de l’amitié franco- allemande, le Cinéma Grand écran de Pontonx et WIPSEE 40 vous proposent la projection du film Joyeux Noël.
18h: Diffusion
20h Discussion avec les intervenants de la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE
Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com
English : Ciné Discussion Film Joyeux Noël
As part of the Franco-German friendship, the Cinéma Grand écran de Pontonx and WIPSEE 40 invite you to a screening of the film Joyeux Noël.
6pm: Screening
8pm Discussion with speakers from the Maison de l’Europe des Landes WIPSEE
L’événement Ciné Discussion Film Joyeux Noël Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Tartas