Ciné Discussion Film Joyeux Noël Cinéma Grand Ecran Pontonx-sur-l’Adour

Ciné Discussion Film Joyeux Noël

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre de l’amitié franco- allemande, le Cinéma Grand écran de Pontonx et WIPSEE 40 vous proposent la projection du film Joyeux Noël.

18h: Diffusion

20h Discussion avec les intervenants de la Maison de l’Europe des Landes WIPSEE

Cinéma Grand Ecran 61 Rue de l’Hôtel de ville Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 21 74 89 cinema.pontonx@gmail.com

English : Ciné Discussion Film Joyeux Noël

As part of the Franco-German friendship, the Cinéma Grand écran de Pontonx and WIPSEE 40 invite you to a screening of the film Joyeux Noël.

6pm: Screening

8pm Discussion with speakers from the Maison de l’Europe des Landes WIPSEE

L’événement Ciné Discussion Film Joyeux Noël Pontonx-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Tartas