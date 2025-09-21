Ciné-discussion Grand écran Pontonx-sur-l’Adour

Tarif préférentiel : 4€.

Début : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T20:30:00

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2025 CINE-DISCUSSION

Dimanche 21 Septembre

Chers cinéphiles, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2025, nous vous proposons la diffusion de 2 documentaires au Cinéma de Pontonx le Dimanche 21 Septembre.

17h, diffusion de « La Landaise » : court-métrage (0h11) de l’association @asso_lalandaise sur la villa du même nom qui l’héberge : « la landaise ». Participation au chapeau – Vente de produits de l’association

18h30, diffusion de « L’oiseau oublié » : à travers le regard du réalisateur Nicolas Fay et de l’ethnologue @Léa Filiu, le film questionne la tradition, la mémoire collective et le lien profond entre l’homme et la nature. Certains souvenirs ne doivent pas s’effacer. Parce que comprendre, c’est aussi se souvenir. Idée originale de la Fédération Des Chasseurs des Landes.

Tarif unique : 4 € Après la projection, la discussion s’ouvre ! Rejoignez le réalisateur, l’ethnologue et les témoins pour un moment de partage convivial. Le cinéma a le plaisir de vous offrir le verre de l’amitié pour poursuivre la conversation.

Nous vous attendons nombreux.

Grand écran 5002F Rue de la Carrère, 40465 Pontonx-sur-l’Adour, France Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine

© Cinéma de Pontonx