Ciné discussion La sociale Cinéma La Bobine Monein

Ciné discussion La sociale

Ciné discussion La sociale Cinéma La Bobine Monein samedi 27 septembre 2025.

Ciné discussion La sociale

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27

Date(s) :
2025-09-27

En partenariat avec L’association ATTAC BEARN
La séance sera suivie d’un échange, porté sur l’évolution de la sécurité sociale depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.   .

Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58  cinemalabobine64@gmail.com

English : Ciné discussion La sociale

German : Ciné discussion La sociale

Italiano :

Espanol : Ciné discussion La sociale

L’événement Ciné discussion La sociale Monein a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Coeur de Béarn