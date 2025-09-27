Ciné discussion La sociale Cinéma La Bobine Monein
Ciné discussion La sociale Cinéma La Bobine Monein samedi 27 septembre 2025.
Ciné discussion La sociale
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
En partenariat avec L’association ATTAC BEARN
La séance sera suivie d’un échange, porté sur l’évolution de la sécurité sociale depuis sa création jusqu’à aujourd’hui. .
Cinéma La Bobine 22 rue du commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 45 83 58 cinemalabobine64@gmail.com
English : Ciné discussion La sociale
German : Ciné discussion La sociale
Italiano :
Espanol : Ciné discussion La sociale
L’événement Ciné discussion La sociale Monein a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Coeur de Béarn